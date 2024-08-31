بيان تحذيري للعراقيين: لا تزجوا بأبنائكم في كليات طب الاسنان

السومرية نيوز – محلي

اصدر مجلس نقابة أطباء الاسنان في العراق، بيانا تحذيريا بشأن زيادة اعداد القبول في كليات طب الاسنان والتي تسببت بزيادة اعداد أطباء الاسنان في العراق.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر اقامة مؤتمر صحفي احتجاجي على زيادة اعداد القبول في كليات طب الاسنان التي تسببت في زيادة اعداد أطباء الاسنان في العراق فوق الحاجة السكانية الفعلية للبلد".

واكد انه "سيتم اصدار بيان تحذيري للمواطنين من زج أبناءهم في كليات طب الاسنان للعام الدراسي القادم".