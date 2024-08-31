البرلمان يدخل على خط ازمة الرحلات الجوية: لا طواقم كافية.. من المسؤول؟

السومرية نيوز – محلي

أعلنت رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية النائبة زهرة البجاري، اليوم السبت، عن توقف رحلات في مطاري والبصرة.

وقالت البجاري في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، ان "توقفت رحلات مطاري والبصرة بسبب عدم وجود طواقم أو تجاوز طواقم الطيران ساعات الطيران المسموح بها وبإمر من سلطة الطيران".

وتابعت "السؤال موجه إلى الجهات المعنية، لماذا تقر الرحلات اذا لم يكن هنالك طواقم طيران؟"، مشددة على ضرورة "توفير طواقم ويكون هناك تعاون بين سلطة الطيران والخطوط الجوية لخدمة الصالح العام".