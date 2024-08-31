الديوانية.. منتسبو المرور يطالبون بقطع أراضي (صور)

وقال مراسل السومرية، إن منتسبي مديرية مرور تظاهروا، امام مبنى المحافظة.وأضاف مراسلنا، أن ذلك جاء للمطالبة بإنصافهم بالحقوق وتوزيع قطع الأراضي كباقي الشرائح الأخرى لموظفي الدولة.