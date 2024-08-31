في واسط وبغداد.. انتحار شابين باسلوب الشنق

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، انه "اقدم شاباً من مواليد 2009 على الانتحار باسلوب الشنق بحبل معلق في سقف غرفته ضمن منطقة حي العامل بالعاصمة بغداد، ولم تعرف طبيعة الاسباب"، مشيرا الى انه "تم نقله من قبل ذويه الى مستشفى اليرموك وفارق الحياة داخل المستشفى متاثرا باصابته".وفي واسط، اشار المصدر الى ان "شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً انتحر بواسطة (شماغ) في منطقة البتار شمال مدينة الكوت".واضاف، ان "الانتحار سببه خلافات عائلية".