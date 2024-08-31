اندلاع حريق داخل أسواق في مرآب وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، باندلاع حريق داخل أسواق في مرآب العلاوي وسط .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع، قبل قليل، داخل اسواق في كراج العلاوي نتيجة تماس كهربائي"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني تكافح الحريق حاليا".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.