العراق يعلن مغادرة 96% من الزائرين العرب والأجانب

أعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، عن مغادرة 96% من الزائرين العرب والأجانب العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان، "من خلال التدقيق والاحصائيات المعتمدة، فقد غادر البلاد نحو 96% من الزائرين العرب والأجانب الذين وفدوا خلال زيارة الأربعين".

وأضاف أن "4% فقط دخلوا العراق متأخرين ولا زالت اقاماتهم سارية المفعول وسيستثمرونها لإحياء وفاة النبي الأكرم (ص) في محافظة الاشرف".

يشار الى أن العراق شهد قبل أيام، زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) التي تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.