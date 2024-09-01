من يدخل باب المعظم "لا يخرج منها".. ازدحامات متداخلة تحول شوارع بغداد الى متاهة

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الرستمية السايدينسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمكرادة داخل وأبو نؤاس قرب جسر الطابقينكرادة خارج ازدحامات متقطعة بين ساحة الطابقين وساحة التحرياتجسر الطابقين ازدحام وساحة الطابقين من جميع الاتجاهاتصعدة جسر الجادرية من جهة السيديةتقاطع الدورة وشارع المصافيسريع القادسية وشارع الجنوب عند جامع ام الطبولصعدة شارع الربيع من شارع المطارشارع الغزالية وشارع لغاية تقاطع العامريةسريع الشعلة امام جامع ام القرىمجسر الشالجية وشارع 14 تموزخدمي مطارمن 14 رمضان لغاية مقبرة براثا وتقاطع مستشفى الكرخ من جميع الاتجاهاتشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق ومجسر باب المعظم وجميع ازقة مدينة الطبشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية الى المقبرة البريطانيةالشارع من بانزيخانة باب المعظم الى مجسر باب المعظمالشيخ عمرشارع بور سعيد ومجسر قرطبة وشارع الوزارات ونفق باب الشرقيساحة الطيران الى مقبرة الغزالي ومن الطيران الى ساحة الخلاني وساحة الخلاني من جميع الاتجاهاتجسر السنك والجمهورية وشارع الرشيد بالكاملشارع النصر وتقاطع الملك فيصل وشارع الجمهورية سايدينمحمد القاسم من وزارة المالية الى مجسر قرطبة والاتجاه الثاني من زيونة الى قرطبةسريع القناة عند حي الأمانة ونصب الشهيد وشارع فلسطين