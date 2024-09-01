العراق يستقبل أول موجة مطرية خلال 4 أيام.. الخريف بدأ اليوم والمفاجآت قادمة

ويقول المختصون انه مع بدء الخريف مناخيا اليوم، تبدأ تنكسر حدة الحرارة وتميل الأجواء الى الاعتدال خلال الليل والصباح الباكر.ومن المتوقع ان تكون درجات الحرارة اليوم الاحد تتراوح في المناطق الشمالية بين 37 الى 40 مئوية، اما في والفرات الأوسط فتكون عند 41 مئوية، والجنوب عند 44 مئوية.وتشير خرائط الطقس الى ان أولى الحالات المطرية الخريفية ستزور العراق خلال الأيام الـ10 المقبلة بسبب نزول منخفض جوي جبهوي مغلق مرفوق بكتلة هوائية باردة يعمل على تشكل حالة عدم استقرار جوي وتساقط امطار مختلفة الشدة تضرب اغلب المدن الشمالية والغربية وقد تصل الى العاصمة بغداد".وتشير المعلومات الى ان فرصة الأمطار الرعدية المبكرة لاتزال ثابتة وتقدمت فترتها بين 5 و11 أيلول الجاري.