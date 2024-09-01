ضمن القرض الصيني.. افتتاح 9 مدارس في الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "بوادر الاتفاقية العراقية الصينية بدأت تظهر للعيان بعد افتتاح تسع مدارس مطابقة لمعايير الجودة الشاملة في كدفعة أولى من أصل (٦١) سيتم إكمال تشييدها قبل نهاية السنة الحالية".وأوضحت الوزارة، ان "الافتتاح حضره نائب رئيس صندوق الأشد فقراً المهندس محمود نوري والمدير العام للتربية في المحافظة علاء الشمري وعدد من مديري اقسام المديرية الذين أكدوا الاهتمام الكامل بهذا المشروع الحيوي الذي يستهدف الاماكن المكتظة بالسكان في بادرة لإنهاء أزمة الزخم الحاصلة في الصفوف الدراسية مع توفير بيئة مثالية مع انطلاق العام الدراسي الجديد".