من النجف.. الشمري والمسعودي يوجهان بجملة من التوصيات لإنجاح زيارة وفاة الرسول (ص)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارات المليونية عبد الامير الشمري، أشرف رفقة رئيس هيئة الحج والعمري سامي المسعودي اليوم الأحد من داخل مقر قيادة شرطة محافظة الأشرف، على خط سير الزائرين القاصدين مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لإحياء زيارة ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد (ص) ".وبحسب البيان، وجه الشمري والمسعودي بـ"جملة من التوصيات لإنجاح هذه الزيارة والعمل على توحيد جميع الجهود لتقديم افضل الخدمات للزائرين والتعاون مع أصحاب المواكب والهيئات"، مشدداً على "متابعة تطبيق مفردات الخطة الأمنية الخاصة بإحياء هذه المناسبة الخالدة".