جنايات المثنى: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المدان ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف المجلس، أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ۲۸ / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".