توضيح من التربية بشأن أسئلة الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

السومرية نيوز – محليات



مع انطلاق امتحانات الدور الثاني لمرحلة السادس الإعدادي يوم أمس، أعلنت وزارة التربية أن الأسئلة ستكون "منهجية"، مع تأمين عملية نقلها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وأشار إلى أن الامتحان الأول لمادة التربية الإسلامية الذي جرى أمس، اتسم بانسيابية عالية، مشيراً إلى اختلاف أعداد الممتحنين بين مادة وأخرى نظراً لتنوع عدد المكملين في المواد الدراسية.



وأكد السيد أن أسئلة الدور الثاني "منهجية" ومن المقررات الدراسية، ووفقاً للأنظمة والتعليمات الامتحانية المعتمدة خلال الدور الأول، منوهاً بتأمين المراكز الامتحانية بالشراكة مع المؤسسات الأخرى خدمياً وأمنيا.



بدوره، قال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي إن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت قبل اسبوعين، وانطلقت أمس بشكل طبيعي ولم تشهد المراكز الامتحانية أية خروقات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الاستعدادات المتبعة في امتحانات الدور الثاني كانت على غرار الخطوات المعتمدة في الدور الأول من خلال تهيئة القاعات والأسئلة المنهجية وتوزيعها بشكل مؤمن.وأشار إلى أن الامتحان الأول لمادة التربية الإسلامية الذي جرى أمس، اتسم بانسيابية عالية، مشيراً إلى اختلاف أعداد الممتحنين بين مادة وأخرى نظراً لتنوع عدد المكملين في المواد الدراسية.وأكد السيد أن أسئلة الدور الثاني "منهجية" ومن المقررات الدراسية، ووفقاً للأنظمة والتعليمات الامتحانية المعتمدة خلال الدور الأول، منوهاً بتأمين المراكز الامتحانية بالشراكة مع المؤسسات الأخرى خدمياً وأمنيا.بدوره، قال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي إن الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني بدأت قبل اسبوعين، وانطلقت أمس بشكل طبيعي ولم تشهد المراكز الامتحانية أية خروقات.

وتابع أن المديرية هيأت المستلزمات الامتحانية للمراكز واحتياجات المدارس، وكذلك توزيع المراقبين وفق خطة استباقية أعدت بشكل مبكر.

وأوضح أن الامتحانات توزعت في الجامعات، وبعضها في المدارس خاصة الإناث لمرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، مؤكداً تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومن ثم إيصال الدفاتر الامتحانية إلى مركز فحص الدراسة الإعدادية.



وفي الديوانية، قال مدير عام التربية علاء الشمري إن المديرية عقدت اجتماعاً تقرر من خلاله الضغط باتجاه إنجاز أعمال الترميم والصيانة التي تنفذ حالياً في العديد من المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.



وتابع أن المديرية فاتحت وزارة المالية بضرورة صرف التخصيصات المالية أو تحويل مبالغ تشغيلية في السرعة الممكنة لغرض الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتضمن ترميم الصفوف والمجاميع الصحية والأسيجة وغيرها.

ورجح الشمري أن تشهد المدة المقبلة تسلم مشاريع تربوية جديدة نفذت ضمن مشاريع القرض الصيني والأمن الغذائي سيكون لها الأثر في فك اختناقات الدوام التي تشهدها بعض المدارس خصوصاً الواقعة في الأحياء السكنية ذات الكثافة العالية، منوهاً في الوقت ذاته بالمباشرة بتجهيز إدارات المدارس بالكتب لمختلف المراحل وفق جداول زمنية محددة.