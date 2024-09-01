القضاء يحكم بسجن "زيد الطالقاني" سنة واحدة (وثيقة)

وافاد مصدر أمني، الاثنين (26 اب 2024) بقيام مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني بتسليم نفسه الى القضاء في محافظة الأشرف، بناء على الشكاوى المقامة ضده.وأصدرت محكمة تحقيق في وقت سابق، مذكرة القاء قبض بحق الطالقاني، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بناء على شكوى من نائب رئيس مجلس محافظة غيث أبو شبع، الذي اتهم الطالقاني بتهديده.وفي الاثناء، انتشر مقطع صوت للطالقاني في اتصال هاتفي مع شخص، وهو يقلل من أهمية المذكرة القضائية والمشتكين، وانه لا "احد يستطيع إيقافه"، فيما استشهد ببيان من مكتب السيد السيستاني بأنه "حتى المرجعية الدينية نشرت بيانا بحقه ولم يؤثر فيه"، الامر الذي قاد الى افراد شكوى جديدة للحق العام بالمادة 372/5 من قانون العقوبات المتعلقة باهانة الرموز.أدناه نص القرار: