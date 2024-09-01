تظاهرة في ميسان بسبب تأخر الرواتب (فيديو)

ويقول مراسل السومرية، ان العشرات من موظفي مديرية شبكات الجنوب الشرقي التابعة الى وزارة الكهرباء، تظاهروا أمام المديرية مطالبين بصرف رواتبهم وحقوقهم المتأخرة.وبحسب مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز – موجود في الصورة الرئيسية – فقد توعد المتظاهرين بتظاهرة كبيرة امام وزارة الكهرباء في حال عدم تنفيذ مطالبهم وصرف رواتبهم.الصور ادناه: