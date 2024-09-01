غداً.. الملايين يحيون ذكرى وفاة النبي الأكرم (ص) بالنجف الأشرف

وقال مسؤول إعلام العتبة حيدر رحيم إن الخطة بدأت مع رفع راية الحزن في الصحن العلوي الشريف مساء يوم الجمعة، حيث استنفرت العتبة جميع أقسامها وملاكاتها لاستقبال ملايين الزائرين وتقديم الخدمات لهم وتنظيم دخولهم إلى ضريح الإمام علي (ع) لتقديم واجب العزاء بوفاة الرسول الأعظم محمد (ص).وأضاف أن مضيف العتبة باشر مع نهاية زيارة الأربعين بتوزيع 10 آلاف وجبة طعام يومياً بين الزائرين، وسيستمر بتوزيع الوجبات حتى انتهاء مراسيم زيارة وفاة الرسول محمد (ص)، كما قامت هيئة المواكب الحسينية في العتبة بتسجيل أكثر من 600 موكب للعزاء بغية تنظيم دخولها إلى الصحن العلوي الشريف، إضافة إلى 180 موكباً خدمياً في محيط الصحن وشوارع القديمة.وأشار رحيم إلى تهيئة ساحات وأماكن لاستراحة الزائرين في مداخل المدينة القديمة والشوارع المؤدية إلى المرقد المقدس للإمام علي (ع).من جانبه، قال مدير إعلام شرطة مفيد سالم الطاهر إن الخطة الأمنية تضمنت تقسيم المحافظة إلى 10 مناطق وستة محاور وخمسة طرق يسلكها الزائرون نحو مركز المدينة القديمة، حيث يقع مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع).ولفت إلى وضع خطة مرورية لتنظيم حركة العجلات، وكذلك التنسيق مع الدفاع المدني والعتبة العلوية المقدسة والمواكب الحسينية وصحة والدوائر والمؤسسات الخدمية، لإسناد الإجراءات الأمنية وتسهيل وصول الزائرين إلى المرقد المقدس.وتابع أن هناك متطوعين لإسناد الخطة الأمنية تم نشرهم في أرجاء المحافظة تحت عنوان (أصدقاء الشرطة) لدعم الخطة الأمنية.وفي الشأن الصحي، قال مدير إعلام صحة ماهر العبودي، إن الدائرة باشرت بخطة الطوارئ الصحية لاستقبال الزائرين.وأوضح أن الدائرة نشرت 54 مفرزة طبية في الطرق المؤدية إلى مدينة القديمة، وكذلك الساحات الرئيسة، إضافة إلى الإشراف على ست مفارز طبية تابعة للعتبة العلوية المقدسة تم توزيعها في مدينة القديمة، كما تم نشر 85 عجلة إسعاف مع المفارز الطبية وقرب الأماكن التي تشهد تجمعات الزائرين.