إطلاق التقديم الإلكتروني لمتعهدي الحجيج عبر بوابة أور للموسم المقبل

وقال المركز في بيان ورد ل السومرية نيوز، إن "مركز البيانات اطلق اليوم الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم على خدمة العمل بصفة متعهد (حملة دار)، لموسم الحج المقبل، عبر بوابة "أور" الحكومية للخدمات الإلكترونية".وأضاف المركز، أن "الخدمة الجديدة التي نفذها المركز لصالح هيئة الحج والعمرة، يبدأ التقديم عليها من اليوم الاحد الاول من أيلول ولمدة 10 أيام، وتخضع للشروط والمعايير التي وضعتها الهيئة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال موسم 2025".وبحسب المركز، فإن الخدمة الالكترونية الجديدة التي اعتمدت على أنظمة برمجية حديثة ستسهم في تسهيل عملية الترويج للطلبات من خلال الاستغناء عن ترويج الطلبات الخطية في فروع الهيئة، إلى جانب تهيئتها خدمات ارشادية أكثر دقة.