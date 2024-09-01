محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين 28/ صفر الموافق 2 أيلول/ سبتمبر 2024، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمراكز الامتحانية التابعة لتربية محافظة من أجل استمرار طلبة المحافظة بأداء الامتحانات الوزارية.وجاء ذلك – بحسب البيان - بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الرسول الأعظم محمد (ص).