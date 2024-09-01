سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية وتكليف بديل عنه

السومرية نيوز - محليات



أوصت اللجنة التحقيقية بحادثة فوضى مطار الدولي، اليوم الاحد، بسحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبدالمنعم إضافة الى 5 مسؤولين آخرين، فيما قررت تكليف ذوالفقار عبدالحسين بديلا عن عبد المنعم، خلال فترة سحب اليد.

وبحسب الوثيقة، أن اللجنة قررت أيضا سحب يد كل من مدير القسم التجاري في الخطوط الجوية مصطفى شامل أحمد، ومدير قسم عمليات الطيران إيهاب سعد كريم، ومدير القسم الفني سيف شامل عبد الرحيم، ومسؤول شعبة الإدارة التجارية حسام مجيد مانع، ومسؤول شعبة الحركة احمد فاضل عباس. وأدناه وثائق رسمية صادرة من وزارة النقل العراقية:

