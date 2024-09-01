مجلس الخدمة: إصدار قرار تعيين أكثر من 1000 من حملة الشهادات العليا والأوائل

المجلس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه عقد جلسته الطارئة رقم (34) في 2024/9/1 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانوني (59,67) لسنة 2017 الخاص بحملة الشهادات العليا والأوائل على وفق الية القرعة الالكترونية على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات، مشيرا الى انه تم إصدار قرار تعيين أكثر من (1000) قيد من المشمولين بهذين القانونين.وأكد المجلس – بحسب البيان - حرصه الشديد على إنهاء ملف التعيينات وفقاً لمبدأ الكفاءة وسرعة الإنجاز عبر العمل الدؤوب والمتواصل لتشكيلاته كافة وجميع كوادره، مبينا إنه ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف.