التقاعد تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني".وأشارت إلى، أنه "بإمكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم، من أي مكان يتواجدون فيه".