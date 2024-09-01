وزير النقل يقرر سحب الصلاحيات "الاستثنائية" من مدير الموانئ (وثائق)

السومرية نيوز – محليات



قرر وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الاحد، سحب الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لمدير الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي، الخاصة بتغيير مدراء الأقسام والمعينين في مجلس الإدارة.



وبحسب الوثائق أدناه، فإن الوزير أعطى الفرطوسي هذه الصلاحيات في شهر أيلول من العام الماضي 2023، ولكنه أصدر اليوم قرارا جديدا بسحب تلك الصلاحيات منه: