لشهر ايلول.. الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

وذكر بيان لمصرف الرشيد، ورد لـ السومرية نيوز، انه "باشر برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول"، داعياً كافة المستفيدين إلى "مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".من جهته، قال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".