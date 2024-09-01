بالوثائق.. تعميم بشأن المخدرات

السومرية نيوز – محلي

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات تعميما الى المؤسسات الاعلامية كافة بضرورة التركيز على الجانب التوعوي ببرامجها للحد من ظاهرة انتشار المخدرات.

جاء ذلك بناءً على توصية من لجنة مكافحة المخدرات النيابية.

