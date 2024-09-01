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بالصور من النجف.. الملايين يحيون ذكرى وفاة الرسول (ص)

محليات

2024-09-01 | 13:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالصور من النجف.. الملايين يحيون ذكرى وفاة الرسول (ص)
1,237 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمراسم إحياء ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) من داخل مرقد الإمام علي (ع) في محافظة النجف.

وتوافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه الى مدينة النجف.
 
وقرر مجلس محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد ويوم غد الاثنين، بهذه المناسبة.
 
أدناه صور بعدسة السومرية..
 
 
 
 
 
 
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