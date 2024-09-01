بالصور من النجف.. الملايين يحيون ذكرى وفاة الرسول (ص)

تنشر السومرية نيوز، صوراً لمراسم إحياء ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) من داخل مرقد الإمام علي (ع) في محافظة .

وتوافد ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه الى مدينة . وقرر مجلس محافظة تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد ويوم غد الاثنين، بهذه المناسبة. أدناه صور بعدسة السومرية..