التعليم تعلن إعادة فتح التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاحد، عن إعادة فتح التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم إعادة فتح نافذة التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول طلبة خريجي السنة السابقة 2023/2022 على وفق المقاعد الشاغرة من الوجبة الأولى والحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023 للقناتين العامة وذوي الشهداء".

واوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "الطلبة الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم مسبقا يتاح لهم التقديم الى القناتين عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ولغاية يوم الأحد الموافق 2024/9/15".

وتبدأ إجراءات التقديم للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا.







