من مصر.. العراق يسترد مطلوبا الى القضاء

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأحد، عن استرداد مطلوب الى القضاء هارب الى مصر.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بجهود حثيثة واستثنائية من قبل مديرية الشرطة العربية والدولية/ الانتربول ومن خلال التنسيق المباشر مع انتربول القاهرة في مصر، تمكنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد متهم عراقي هارب مطلوب الى القضاء العراقي".

وأضاف البيان أن المطلوب "عن جريمة (تحرير صكوك بدون رصيد) بقيمة مليار دينار عراقي"، مشيرا الى أنه "تم تسليمه الى جهة الطلب".