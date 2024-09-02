غموض بقضية 4 فتيات سوريات داخل مركز في الناصرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان القوات الأمنية عثرت على فتيات سوريات موجودات داخل مركز لطب الاسنان في الناصرية"، مشيرا الى انه "حسب المعلومات الاولية فأن عددهن 4 نساء سوريات الجنسية".وأكد أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ما اذا كان الموضوع اختطاف او شأن اخر".