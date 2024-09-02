صدمة في بسماية من أجور الكهرباء هذا الشهر.. أشياء "مريبة" وتبليغ للنزاهة

وما يثير الشكوك اكثر، ان مبالغ مرتفعة ظهرت لشقق لا يسكنها احد أي ان أصحابها كانوا مسافرين، فيما تتحدث الصفحات المختصة برصد مشاكل المدينة، عن عدم وجود قراءات فعلية للعدادات بل يتم الامر عبر "تقديرات" من قبل الموظفين.ويقول احد ممثلي المواطنين في بسماية، ان ما يحدث في بسماية لتقدير الكهرباء هو اجتهادات شخصية، يتم وضع أسعار بشكل عشوائي بحيث هذا الشهر هناك شقة سكانها كانوا مسافرين وتم تسجيل أجور كهرباء عليها بـ٤٠ الف دينار وغيرها مئات القوائم اسعارها غير منطقية.وتابعت السومرية نيوز، عشرات التعليقات التي أكدت لا منطقية أسعار قوائم الكهرباء هذا الشهر، كما انهم اكدوا ان تقدير أجور الكهرباء تتم بشكل تقديري ولا يتم قراءة مقاييس الكهرباء.وأكدوا أن قوائم الكهرباء كانت كل شهرين تأتي بمقدار 17 الى 20 الف دينار في احسن الأحوال، لكن القائمة الأخيرة جاءت الأجور تتراوح بين 80 و100 الف دينار لشهرين.وحول احتمالية ان يكون ارتفاع الأسعار نتيجة حرارة الصيف وزيادة تشغيل السبالت والاستهلاك الكهربائي، اكدوا ان هذه القوائم هي لشهري نيسان وايار، يعني ان حرارة الصيف كانت لم تكن كبيرة بعد.واكد العديد من ممثلي الأهالي في بسماية الذهاب الى هيئة النزاهة وتقديم بلاغات بهذا الشأن.