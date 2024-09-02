العتبة العسكرية في سامراء تقيم مراسم تشييع رمزي لنعش النبي المصطفى (صور)

السومرية نيوز – محليات



في ذكرى استشهاد الرسول الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أقامت العتبة العسكرية في مدينة سامراء مراسم تشييع رمزي لنعش النبي الأكرم.

أدناه مجموعة من الصور الخاصة بالتشييع:

