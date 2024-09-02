العراق يسجل 18 هزة أرضية خلال شهر آب الماضي

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبد الخالق في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد الكلي للهزات الارضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر بلغ (48) هزة أرضية"، مبيناً أن "منها (18) هزة أرضية داخل العراق و(21) هزة أرضية داخل إيران بالقرب من حدودها مع العراق".وأضاف عبد الخالق، أنه "تم تسجيل (3) هزات ارضية داخل تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق في حين سجلت هزة أرضية واحدة داخل سوريا، كما سجل أربع هزات أرضية داخل الكويت وهزة أرضية واحدة في الخليج العربي".