رئاسة البرلمان تكشف حقيقة زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب

وذكرت الرئاسة في تنويه ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب يعمل دائماً بشفافية كاملة وضمن الأطر القانونية المحددة. وأكدت رفضها القاطع لأي اتهامات أو تشكيك في مصداقية المجلس أو التزامه بالقوانين والقرارات الرسمية".وأشارت الى ان "مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أساء إلى سمعة المؤسسة النيابية وأعضائها، وقام بتضليل الرأي العام".ودعت الرئاسة "جميع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات، للحفاظ على مصداقيتها أمام المواطنين العراقيين".