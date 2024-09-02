حبس شديد وغرامة لمدير تقاعد الأنبار السابق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت قرار حكم حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ على مُدير تقاعد الأنبار السابق؛ لقيامه بترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ في الدائرة خلافاً للقانون؛ لقاء تسلم مبالغ ماليَّـة".وأضافت الهيئة، أن "القرار الذي صدر وفق القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣ ) المُعدَّل، تضمَّن أيضاً الحكم بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ بحقّ متهمين آخرين أحدهما مُوظفٌ في مديرية تقاعد الأنبار والآخر معقب"، لافتاً إلى أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة".