التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير وافق على أن تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية إصدار الأوامر الوزارية بعدم الممانعة وفق القانون أعلاه حصرا، كونها الجهة المعنية بذلك ولا يتم تقييم الشهادة أو احتسابها مالم يمنح الموظف عدم ممانعة وفق الالية المشار إليها بدءا من العام الدراسي (٢٠٢٥-٢٠٢٦)، ويكون التقديم على عدم الممانعة وفق حاجة المديرية للاختصاص، على أن يمنح الموظف الحاصل على عدم الممانعة (الإجازات الاعتيادية المطلوبة) براتب أو بدون راتب وحسب رصيده من الإجازات لغرض الالتحاق بالدراسة".وأشارت إلى أن " المديرية العامة للعلاقات الثقافية خصصت (٦٠%) من المقاعد للماجستير و(٢٠%) للدكتوراه و (١٠%) للدبلوم العالي و(١٠%) لذوي الشهداء مع إمكانية تدوير النسب حال لم يتم التقديم لأحد المقاعد المشار إليها".وبينت، أنه "تم تحديد نسبة (١%) من العدد الإجمالي للموظفين في المديريات العامة خارج ديوان الوزارة و(١٠) مقاعد لكل مديرية تابعة إلى ديوان الوزارة و(١٥) مقعدا الى مكتب الوزير والأقسام التابعة له وسيكون اخر موعد لاستلام الطلبات نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2024/9/12".