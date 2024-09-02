البرلمان يطرح 17 سؤالاً أمام محافظ البصرة ويتوعد بإجراءات قانونية

وجاء في وثائق رسمية موجهة من النائب الساعدي إلى العيداني، وردت لـ السومرية نيوز، "إستناداً لأحكام المادة (٦١ / ثانياً وسابعا /أ) من الدستور، وبناء على الدور المناط بنا في الحفاظ على المال العام وفقاً لأحكام المادة (۲۷) من الدستور، واستناداً لأحكام المادتين (١٥) و (۲۷) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱٨ واستناداً لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بالعدد ٤٤٥٥/٢٢/٥/١٤ في ٢٠٢٣/٢/١٩، يرجى إجابتنا على الأسئلة النيابية الآتية:1- ما هي أسباب عدم قيامكم بإجابة ديوان الرقابة المالية على الاستفسار المرقم (١٥) في ۲۰۲۳/۱/۳۱ بخصوص عدم إحالة المشاريع المتبقية والبالغة (۷۱) مشروع والتي تم مصادقتها من وزارة التخطيط من مجموع البرامج والمشاريع الممولة من تخصيصات برامج تنمية الأقاليم وكما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية؟2 - ما هي أسباب عدم قيامكم بإجابة ديوان الرقابة المالية على الاستفسار المرقم رقم (١٥) في (۲۰۲۳/۱/۳۱ بشأن مباشرة (۸) شركات فقط في تنفيذ العقود المحالة إليها من إجمالي المشاريع المحالة البالغ عددها (۳۳) مشروع؟وما هي أسباب عدم اتخاذكم الإجراءات القانونية ضد الشركات التي لم تباشر في المشاريع المحالة إليها على الرغم من مساسها بحياة المواطن كتأهيل وتجهيز وتأثيث مستشفى الموانئ التعليمي، ومستشفى التعليمي وغيرها؟وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الشركات المتلكئة في التنفيذ وفقاً للمادة (١٠) من تعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟3- ماهي أسباب قيامكم بتمويل المشاريع المتلكئة لـ ( البترودولار، تنمية الأقاليم) على الرغم من عدم ادراج مكونات المشاريع ضمن موافقات وزارة التخطيط بصورة مخالفة للمادة (۱۲) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟4- ما هي أسباب قيام المحافظة بصرف مبالغ مالية إلى شركة (أبراج الإمارة) لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمنطقة البراضعية بأكثر من مستحقاتها الواردة في الذرعة المصادق عليها من قبل دائرة المهندس المقيم ؟ وما هي أسباب عدم تبرير ذلك لديوان الرقابة المالية على الرغم من توجيه الاستفسار المرقم (۸) في ٢٠٢٣/١/٢٤؟5- ما هي أسباب قيام المحافظة بصرف قيمة المواد المطروحة بموجب تأييد دائرة المهندس المقيم دون وجود فقرات أو أعمال ضمن ذرعات العمل المنفذة المقدمة بل في أحيان أخرى غير موجود معظمها في موقع العمل خلافاً للمادة (٦٢/أ) من الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية لسنة ۱۹۸۷ ؟ وما هي أسباب عدم إجابة ديوان الرقابة المالية على هذه المخالفات على الرم من توجيه الاستفسار المرقم (۹) في ٢٠٢٣/١/٢٥؟6- ما هي أسباب قيامكم بصرف مبالغ لصالح شركة هبة للمقاولات عن عقد تنفيذ شبكة ومحطة الأمطار وعدم مطالبة المتعهد بجلب هذه المواد إلى موقع العمل بصورة مخالفة للمادة (١/٥٤) من شروط المقاولة والأعمال الهندسية لسنة ١٩٨٧؟ وما هي أسباب قيامكم بصرف المستحقات المالية للشركة أعلاه دون أن تتضمن عملية الصرف على الفقرات والأعمال المنفذة بتاريخ تقديم الذرعة وفق جدول تقدم العمل مصادق عليه من قبل المهندس المقيم؟7- ما هي أسباب قيامكم بإحالة أكثر من عقد لنفس الشركة المؤشرة في تقرير ديوان الرقابة المالية شركة المحيط الوطنية - شركة -النرجس - شركة سهل العراق عن طريق الدعوات المباشرة بكلف تزيد على (٥) مليار دينار بصورة مخالفة للمادة (١٤ صلاحيات المحافظ) من تعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي التي منعت إحالة أكثر من مشروع واحد لنفس الشركة المقاولة؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الشأن؟8- ما هي أسباب عدم وجود تناسب ذرعات العمل المنجزة مع المدد الزمنية بتنفيذها من قبل المشاريع المذكورة في تقرير ديوان الرقابة ؟ وما هي أسباب عدم الإجابة على استفسار ديوان الرقابة المالية المرقم (۹) في ۲۰۲۳/۱/۲٥؟9 - ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن المخالفة المؤشرة في تجهيز مركبات نوع تويوتا لاندكروز بيك آب مع عجلات تخصيصية المبرم مع شركة ساس ومنها تسليم (٥٠) سيارة فقط بموجب مستندات الاستلام المخزني إلى قيادة شرطة محافظة على الرغم من استلام المحافظة (۱۰۰) سيارة بموجب محضر الاستلام؟ وعدم تضمن المواصفات الفنية المطلوبة للسيارات المسلمة البالغة (٥٠) سيارة فقط؟ فضلا عن عدم وجود محضر فحص واستلام من قبل اللجنة الفنية عند استلام جميع السيارات المجهزة للمحافظة من قبل شركة سارس؟10- ما هي أسباب عدم قيامكم بإجابة ديوان الرقابة المالية على الاستفسار المرقم (۱۲) في ۲۰۲۳/۱/۳۱ المتضمن وجود العديد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أبراج الإمارة ومنها عدم تطابق سمك طبقة الاكتساء للشوارع مع السمك الوارد في جدول الكميات وحدوث أضرار في الخط الثقيل في شارع منطقة السنيدية بسبب قشط الشارع دون علم مديرية مجاري البصرة، فضلاً عن قيام الشركة المنفذة بمد أنابيب كبيرة دون علم مديرية ماء محافظة البصرة؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لمعالجة هذه المخالفة والأضرار؟11 - ما هي أسباب عدم قيام المحافظة بمفاتحة شركة مصافي الجنوب و مخاطبة وزارة التخطيط لرفع مشاريع الشركة من الموازنة الاستثمارية ومن المنهاج الاستثماري وعدم إدراجها ضمن التخصيصات الواردة في قانون الأمن الغذائي كونها مشاريع أنجزت؟12 - ما هي أسباب عدم قيامكم بالإجابة على استفسار ديوان الرقابة المالية المرقم (۱۸) في ۲۰۲۳/۲/۸ المتضمن الاستعلام عن قيام محافظة بإعداد برامجها التشغيلية الخاصة بتخصيص إيرادات المنافذ الحدودية على الرغم من عدم تغطية كامل المبلغ المخصص؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن ذلك؟13- ما هي أسباب عدم قيامكم بإحالة (۱۲) مشروع خدمة فقط من اصل (۳۲) مشروعا المصادق عليها لغاية ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ على الرغم من وجود التمويل لجميع هذه المشاريع؟ ومن هي الجهة التي تتحمل هذا التقصير ؟ وما هي أسباب امتناعكم عن إجابة الإستفسار الموجه لكم من ديوان الرقابة المالية المرقم (١٦) في ۲۰۲۳/۲/۸.14- ما هي أسباب عدم قيام المحافظة بصرف المبالغ الممولة للمشاريع الواردة ضمن برامج المحافظة لغاية ۲۰۲۲ على الرغم من توفر التمويل المالي لها؟15 – ما هي أسباب عدم قيام المحافظة بتقديم الحسابات الختامية لها بشكل نهائي على الرغم من توجيه العديد من الاستفسارات من ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن؟16 - ما هي أسباب قيام المحافظة بتنفيذ بعض العقود وفق برنامج خليجي ٢٥ وإيرادات المنافذ الحدودية دون أن تتم عمليات الصرف على الرغم من إنجاز هذه العقود؟ وما هي أسباب استلام السيارات دون تشكيل لجنة لاستلامها، فضلا عن عدم تطابق المواصفات المنفذة الخاصة بالحواجز الإعلانية مع المواصفات المذكورة في كشف المواصفات بحسب الكشف الموقعي الذي قام به ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٥؟ وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الشأن؟17- ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم بشأن وجود اختلاف في فروقات رواتب المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٩، فضلاً عن العديد من المخالفات المتعلقة بذلك في مديرية تربية وكما مؤشر في تقرير ديوان الرقابة المالية المرسل اليكم؟وأتمت الوثائق: "للتفضل بالاطلاع ... وإجابتنا خلال خمسة عشر يوماً وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته، وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين".