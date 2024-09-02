قتل صديقه واحرق جثته.. الإعدام بحق متهم في واسط

وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أدين شاباً من سكنة قضاء بدرة بمحافظة واسط، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعد اعترافه بقتل صديقه من اهالي محافظة الاشرف".وأضافت، ان "المتهم قام بحرق جثة صديقه بسبب خلاف مالي".