بغداد.. مصرع امرأة واصابة شخصين بحوادث منفصلة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه " امرأة من اهالي الموصل مواليد 60 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية لاذت مع صاحبها بالفرار"، مشيرا الى ان "الحادث حصل بالقرب من مجمع بدر غرب العاصمة".وأضاف، انه "أصيب شخصين نتيجة حادث اصطدام دراجتين نارية مع بعضها ضمن منطقة الحي العسكري في الطارمية شمالي بغداد".ولفت الى انه "تم نقل المصابين الى المستشفى".