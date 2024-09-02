الداخلية تتوعد باجراءات قانونية تجاه كل ضابط او منتسب يظهر على التواصل الاجتماعي

السومرية نيوز – محلي

توعدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، باجراءات قانونية تجاه كل ضابط او منتسب يظهر على التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ستكون هناك اجراءات قانونية مشددة بحق كل ضابط او منتسب يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف ان "الإجراءات التي ستتخذ تتضمن الإحالة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي والاحالة إلى التقاعد لمخالفة السلوك الوظيفي".