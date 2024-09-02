توصيات للمواطنين بشأن مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني

السومرية نيوز – محلي

أصدرت اللجنة الأمنية العليا في اتحاد كرة القدم، توصيات بشأن مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العماني التي ستقام في الخميس المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة الأمنية العليا في اتحاد كرة القدم أصدرت توصيات لغرض تأمين مباراة يوم الخميس المقبل بين منتخبنا الوطني ونظيره العماني في البصرة". وادناه نص التوصيات:

