البصرة.. إحباط محاولة تسليب سيارة تحمل "لوحات كويتية"

وقالت الشرطة في بيان، إن " قيادة شرطة محافظة نجحت في إحباط محاولة تسليب عجلة من نوع شفروليت تاهو في قضاء الزبير، على شارع طريق سفوان قرب معمل البتروكيماويات".

وأضاف البيان "بحسب التفاصيل الأولية، أقدم سائق عجلة من نوع جارجر، لونها أسود، على محاولة تسليب المركبة، ما أسفر عن إصابة شخصين خلال الحادث"، مشيرا الى أنه "بفضل التدخل السريع والاستجابة الفورية من قبل قوات الشرطة، تم إلقاء القبض على سائق العجلة الجارجر".



الى ذلك، أفاد مصدر محلي في في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السيارة تحمل لوحات كويتية"، مشيرا الى أنها "تعود لمقيم في البصرة".