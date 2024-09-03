الشوارع "غير طبيعية" لليوم الثاني.. ازدحام على طول خارطة بغداد في محمد القاسم ومتاهات في العلاوي

وتشهد مناطق الباب المعظم وبين ساحة الطيران والخلاني، ومنطقة العلاوي، ازدحامات خانقة جدا ومتفرعة، فيما يشهد محمد القاسم أطول ازدحام على طول خارطة من الشمال الى الجنوب.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورةسريع محمد القاسم من نزلة جسر الدورة لغاية مستشفى الكنديمحمد القاسم السايد الاخر من نفق النداء لغاية مجسر العلويةشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق التحرير لغاية ساحة التحريرساحة الطيران الى ساحة الخلاني ونحو مقبرة الغزالي وشارع الكيلاني ولغاية كراج النهضة ازدحامات متصلة ومتفرعةشارع الجمهورية وشارع الرشيدشارع حيفا من ساحة الطلائع الى وزارة العدلجسر الجمهورية وشارع يافاشارع 14 تموز بين العلاوي ونصب الجندي المجهولشارع كراج العلاوي من جهة الصالحية وجهة الزوراء ونفق العلاوي وشارع دمشقجسر الطابقين ازدحامكرادة خارج من ساحة الطابقين الى ساحة التحرياتمنطقة باب المعظم مزدحمة بالكامل بجميع الشوارع والازقةخدمي مطار وشارع مقبرة براثاجسر وشارع 14 رمضان