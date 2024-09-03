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الشوارع "غير طبيعية" لليوم الثاني.. ازدحام على طول خارطة بغداد في محمد القاسم ومتاهات في العلاوي

محليات

2024-09-03 | 01:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الشوارع &quot;غير طبيعية&quot; لليوم الثاني.. ازدحام على طول خارطة بغداد في محمد القاسم ومتاهات في العلاوي
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تشهد شوارع بغداد ولليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع، ازدحامات خانقة وغير معتادة، ومنذ انهاء العمل بتقليص ساعات الدوام التي امتدت خلال تموز واب بسبب درجات الحرارة المرتفعة.



وتشهد مناطق الباب المعظم وبين ساحة الطيران والخلاني، ومنطقة العلاوي، ازدحامات خانقة جدا ومتفرعة، فيما يشهد محمد القاسم أطول ازدحام على طول خارطة بغداد من الشمال الى الجنوب.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

سريع وجسر الدورة

سريع محمد القاسم من نزلة جسر الدورة لغاية مستشفى الكندي

محمد القاسم السايد الاخر من نفق النداء لغاية مجسر العلوية

شارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق التحرير لغاية ساحة التحرير

ساحة الطيران الى ساحة الخلاني ونحو مقبرة الغزالي وشارع الكيلاني ولغاية كراج النهضة ازدحامات متصلة ومتفرعة

شارع الجمهورية وشارع الرشيد

شارع حيفا من ساحة الطلائع الى وزارة العدل

جسر الجمهورية وشارع يافا

شارع 14 تموز بين العلاوي ونصب الجندي المجهول


شارع كراج العلاوي من جهة الصالحية وجهة الزوراء ونفق العلاوي وشارع دمشق

جسر الطابقين ازدحام

كرادة خارج من ساحة الطابقين الى ساحة التحريات

منطقة باب المعظم مزدحمة بالكامل بجميع الشوارع والازقة

خدمي مطار المثنى وشارع مقبرة براثا

جسر وشارع 14 رمضان
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ازدحامات بغداد

شوارع بغداد

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