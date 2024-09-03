ثلاث محافظات تودع الموجة الأربعينية.. واعلى درجة في العراق غدا 47 مئوية

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، درجات الحرارة المتوقعة في البلاد ليوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظات إقليم كردستان ستسجل درجات حرارة اقل من الـ40 مئوية، حيث ستسجل 36 درجة واربيل 39 درجة والسليمانية 39 درجة، فيما ستسجل 43 درجة".

وأضاف ان "ميسان ستسجل اعلى درجة حرارة بين المحافظات وهي 47 درجة مئوية كما ستسجل محافظتي والبصرة 46 درجة مئوية".