امتيازات لهم وعوائلهم.. خطط لتثقيف العراقيين حول "أهم قانون" مشرع حتى الان

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الخمسية الجديدة، وإطلاق خدمة (ضمانتي) عبر (منصة أور) لطلب الانتساب إلى التقاعد الاختياري وإعادة احتساب الراتب التقاعدي، فضلاً عن استمرارها بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلُّم المقدمة من قبل المتقاعدين، حيث سيتم شمولهم بالفروقات في تشرين الأول المقبل بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية.وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من العمال للتسجيل بالضمان الاختياري، فضلاً عن متابعة اللجان الميدانية إجراءات تسجيل العمال في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بالضمان الاجتماعي مما أسهم في ارتفاع عدد المضمونين مقارنة بالأعوام السابقة.ولفت إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حملة للتعريف بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة لغرض اطلاع جميع العاملين في القطاع الخاص على الامتيازات والحقوق وأهميتها لهم ولعوائلهم، وقد سبقتها ورش استعداداً لإطلاقها، وتتضمن مراحل عدة للوصول إلى النتائج المرجوَّة منها واتساع ثقافة الضمان الاجتماعي لدى الطبقة العمالية.واشار إلى إمكانية تطوير الحملة التوعوية وإطلاقها بإدارة منظمة العمل الدولية لأن هذا القانون يعدُّ من أهم القوانين التي شرعت خلال هذه المرحلة ويخدم شريحة واسعة من المجتمع، بحسب صحيفة الصباح.