نحو مليوني طلب للحصول على أراضٍ في بغداد.. ولا يوجد سوى ألفي قطعة للتوزيع

وقال مدير بلديات محافظة ياسر القريشي إن الدائرة تواجه إشكالية كبيرة في موضوع تخصيص الأراضي للفئات المستحقة الراغبة بالحصول عليها، بسبب امتناع الجهات المالكة لها من وزارات ودوائر عن تسليمها إلى البلديات لغرض توزيعها، على الرغم من عدم استغلالها لها، لافتاً إلى أن اللجنة المذكورة توشك أن تنتهي من إيجاد الحلول القانونية لهذه المشكلة.وأشار إلى أن الدائرة تسلمت مليوناً و835 ألف طلب للحصول على الأراضي من جهات وفئات مختلفة لغاية مطلع حزيران الماضي، بينما لا تتوفر لديها سوى 2000 قطعة أرض فقط معدة للتوزيع، الأمر الذي دعاها إلى إيقاف عملية التوزيع في لحين انتهاء اللجنة المشار إليها من عملها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.