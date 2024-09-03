السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في ميسان

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة ۲۸ / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".