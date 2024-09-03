حريق كبير يلتهم عددا من المنازل واختناق جماعي غربي كربلاء (فيديو)

وبحسب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مناشدات الأهالي بتدخل الدفاع المدني لإنقاذهم من الحريق الذي التهم عددا من المنازل، بعد ان اشتعلت النيران أولا في القصبات والبساتين القريبة من المنازل.كما يظهر في الفيديو صوت سيارات الإطفاء وهي تصل الى مكان الحريق والمباشرة بإنقاذ العوائل العالقة في منازلها واحتواء الحريق.