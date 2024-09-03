وقفات احتجاجية واضراب عن الدوام.. لماذا يتأخر تسديد رواتب موظفي الكهرباء؟

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه بسبب الدعم الحكومي الكبير جدا للكهرباء فأن أموال الجباية (إيرادات الكهرباء) لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين وجزء من نفقاتها ولذلك تقوم وزارة المالية شهريا بتمويل 50% من رواتب موظفي الكهرباء.وأضاف انه في كل شهر تتأخر الرواتب بسبب ان وزارة المالية تطالب بقوائم الجباية نهاية كل شهر حتى يمكن لها تمويل نصف رواتب الموظفين وفي العادة يستغرق الامر عدة أيام ولذلك يتأخر تسديد الرواتب، لافتا الى انه يمكن لوزارة المالية ان تعتمد على أموال الجباية للشهر السابق كأساس في تسديد الرواتب من دون تأخير ثم تجري مقاصة لتخصيصات رواتب الموظفين بين رواتب الشهر السابق والشهر الذي يليه لان هذا التأخير المستمر يرهق الموظفين الذي لا دخل لهم سوى الراتب ويدفعهم الى الاستنكار والاحتجاج والتظاهر.أعلن موظفو دوائر الكهرباء في محافظتي وذي قار الاضراب عن الدوام واغلاق الدوائر احتجاجا على تأخر إطلاق الرواتب، في مشكلة بدأ يشتكي منها العديد من الموظفين في مختلف الوزارات.ووثقت السومرية نيوز، قيام موظفو محطة كهرباء بوقفة احتجاجية على تأخر رواتبهم، فيما اقدم موظفو صيانة كهرباء البطحاء في على اغلاق الدائرة والاضراب عن العمل.