"سارة الماكيرا" أمام القضاء بتهمة المحتوى الهابط

السومرية نيوز – محليات



قررت لجنة المحتوى الهابط، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحبة صالون التجميل وإحدى مشاهير السوشال ميديا "سارة الماكيرا".

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت اليوم، إجراءات قانونية بحق المدعوة (سارة حيدر هاشم ) المعروفة باسم (ماكيرا ساره) أمام محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والاعلام".

وتعتبر "الماكيرا سارة" إحدى الشخصيات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشط فيه من خلال نشر مقاطع وصور عن أعمالها في صالون التجميل الذي تمتلكه.



كما أثار تكريمها قبل نحو عامين كأفضل ماكيرا في العراق، خلال مهرجان عشتار الجمال في بغداد، جدلا واسعا بسبب حضور ضباط من الجيش العراقي. وعلى إثر الضجة العارمة وجه رئيس أركان الجيش بالتحقيق في الواقعة.