الأعرجي يترأس اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني لمناقشة مشروع إنشاء قمر صناعي عراقي

السومرية نيوز – محلي

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني لمناقشة مشروع إنشاء قمر صناعي عراقي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة عشرة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".

وأضاف ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، منها (مشروع إنشاء قمر صناعي عراقي)، كما جرى مناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني خاصة بوزارة الدفاع العراقية، وتم اتخاذ القرار المناسب بشأنها".