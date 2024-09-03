"صعقة" تنهي حياة كهربائي في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع كهربائي؛ نتيجة تعرضه لصعقة في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عامل كهربائي لقي حتفه؛ نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء العمل ضمن منطقة جرف النداف في بغداد".



وأشار إلى "نقل الجثة الى الطب العدلي".

