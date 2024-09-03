تفاصيل صفقة فساد تعادل 10 أضعاف سرقة القرن

وقال الحسيني لـ السومرية نيوز ان "ملف فساد خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، يمثل 10 اضعاف سرقة القرن، والمتمثل بتعاقد الشركة العامة للسكك الحديدية مع ثلاث شركات تضامنية وهي شركات دايو كورية والنحالة والمها لصيانة وتأهيل السكك الحديدية القديمة وليست سكك كهربائية او سكك حديثة"، مبينا ان "هذا العقد من بدايته الى نهايته هو فساد كبير".واضاف ان "هذا العقد يرهن النفط العراقي، وبعكسه فانه يتضمن الزام قانوني لتسديد مبلغ العقد والبالغ 22 مليار دولار ونصف المليار".وبين انه "سيكون هناك تضمين حقيقي لهذا المبلغ، ولا يزال العقد سار المفعول"، متوقعا ان "تنتهي الدورة النيابية وتنتهي دور هذه الحكومة وتتم مقاضاة العراق بالمحافل الدولية وتغريمه مبلغ العقد".وذكر ان "مجلس النواب ماض بجمع تواقيع واستجواب وزير النقل"، لافتا إلى أن "هذه القنوات المتاحة لدينا لاجراء دورنا الرقابي على الحكومة".